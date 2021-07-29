ВАШИНГТОН, 29 июл — ПРАЙМ. Электромобили Tesla теперь распознают русский язык, сообщает FoxNews.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала, к медиавозможностям Tesla добавили новый стриминговый сервис, а также несколько языков.

"Машины теперь поддерживают русский, венгерский и румынский языки, хотя в России пока нет ни одного выставочного зала и всего по одному есть в Венгрии и Румынии", — сообщает телеканал.

В июне компания-производитель электрокаров представила новую модель, назвав ее самой быстрой машиной, седан характеризуют как мощнейший из имеющихся на рынке с 1020 лошадиными силами под капотом. До 100 километров в час, как утверждала компания, автомобиль разгоняется менее чем за две секунды, а на одной зарядке может проехать до 600 километров.