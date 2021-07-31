МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Запуск беспилотных автомобилей на российских дорогах снизит число погибших в авариях на 8% к 2030 году, сообщил РИА Новости замминистра транспорта РФ Кирилл Богданов. Россиян предупредили об опасности пассивного дохода

"Запуск беспилотных автомобилей на дорогах России позволит на 8% снизить количество погибших в ДТП к 2030 году. При этом использование, в частности, автономных грузовиков на 15% снизит себестоимость и на 25% повысит скорость перевозки грузов. Соответствующие эффекты рассчитаны Минтрансом и заложены в разработанную стратегию цифровой трансформации. Мы совместно с бизнес-сообществом, грузоперевозчиками и разработчиками приступили к реализации нашего проекта "Беспилотные логистические коридоры", одобренного ранее правительством РФ", — сказал он.

Богданов также уточнил, что сейчас практически в ежедневном формате проводятся обсуждения этого проекта на площадке ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ), где сформирована специальная рабочая группа. "В течение месяца подготовим совместную дорожную карту, чтобы обеспечить проведение экспериментов по запуску беспилотных грузовиков на трассе М-11 "Нева" не позднее следующего года, а полноценное коммерческое внедрение – до 2024 года",- добавил замминистра. Денежная масса России в национальном определении в июне выросла

В ЦТЛ отметили, что реализация проекта "Беспилотные логистические коридоры" сделает М-11 первой в мире трассой, проезд по которой возможен как для беспилотных бескабинных грузовиков, так и для доработанных автономных серийных моделей.

"Ключевое ноу-хау проекта-маяка Минтранса России по запуску беспилотных грузовиков на М-11 – "всестандартность" цифровой инфраструктуры, которая обеспечит движение беспилотников всех мировых производителей. Только такой подход, который мы называем инфраструктура "всё включено", обеспечит формирование беспилотных логистических коридоров по России между Азией и Европой, которые будут выгодны, привлекательны азиатским и европейским компаниям, что повысит доходы федерального и региональных бюджетов, создаст новый рынок для российских компаний", — рассказали в ЦТЛ.

Такой подход позволит к 2030 году в 10 раз увеличить транзитный поток по территории России, уверены в ассоциации.

Ранее Минтранс заявлял о начале реализации проекта беспилотных грузоперевозок по трассе М-11 "Нева", соответствующее соглашение было подписано с ассоциацией ЦТЛ, "Национальными телематическими системами", СберАвтотехом и другими компаниями. Тогда замминистра транспорта Богданов сообщал, что к 2030 году общая протяженность федеральных трасс в России, оборудованных специальными системами для движения беспилотного грузового транспорта, должна достичь 19,5 тысячи километров.