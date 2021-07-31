МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. МВД и Минздрав подготовили законопроект, согласно которому водитель будет лишен прав автоматически при помощи новой федеральной информационной системы, сообщил "Коммерсант". Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля

Проект поправок к закону "О безопасности дорожного движения" был размещен на интернет-ресурсе regulation.gov.ru.

Весной 2022 года медсправки для оформления водительских прав будут заменены электронным документом. Такой сертификат Министерство здравоохранения автоматически будет доставлять в МВД, пишет издание. С помощью Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) документ будет передан в ГИБДД.

"Вносимые изменения направлены на оптимизацию электронного информационного взаимодействия Минздрава и МВД, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на состояние безопасности дорожного движения",— отметили в ГИБДД.

Теперь россияне, у которых будет выявлено новое заболевание на приеме в поликлинике, будут направляться на "внеочередное медицинское освидетельствование". Напомним, что список болезней, которые не позволяют управлять автомобилем, содержится в постановлением правительства №1604. Регионы довели до аграриев 43% федеральных субсидий

Граждане, осуществлявшие управление автомобилем при наличии заболеваний, содержащихся в документе, будут привлечены к отвественности согласно статье 12.7 КоАП с уплатой штрафа от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Изменения вступят в силу 1 марта 2022 года. ГИБДД будет необходимо провести настройку системы электронного взаимодействия для получения "сообщений о заболеваниях".