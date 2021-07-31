МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Россиянам, которые только-только сели за руль, стоит выбрать безопасный вариант автомобиля, настроить его под себя и использовать знак "начинающий водитель", а также необходимо заранее продумывать маршруты движения и стараться не ездить в одиночку, рассказали РИА Новости в компании "СберАвто". ГИБДД сможет автоматически лишать прав водителей с тяжелыми заболеваниями

"Начинающему водителю при выборе первого авто необходимо убедиться, что машина способна обеспечить безопасность во время поездки. Если автомобиль не имеет таких элементов, как подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов и т. д., следует сделать выбор в пользу другого варианта. Новичку будет легче, если авто будет простым в управлении и эксплуатации, иметь хороший обзор и компактные габариты", — рекомендуют эксперты.

По статистике компании, россияне чаще всего в качестве своих первых автомобилей рассматривают машины с пробегом, при этом наиболее популярными являются Lada Granta и Vesta, Skoda Fabia и Rapid, Ford Fiesta, Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Corolla и Volkswagen Polo.

После выбора автомобиля стоит настроить его под себя: корректная настройка сидения, зеркал, руля имеют огромное значение для комфорта и безопасности будущих поездок. При этом стоит наклеить и знак "начинающий водитель" на заднем стекле автомобиля, советуют специалисты. Знак предупредит других участников движения, что водитель недавно за рулем, поэтому может растеряться в неожиданных дорожных ситуациях, и стоит проявить терпение.

Первое время стоит заранее продумывать план поездки: изучить маршрут, получить актуальную информацию о пробках и дорожных происшествиях. Поскольку любая нестандартная ситуация может вызвать панику у новичка, поначалу лучше практиковаться на тех маршрутах, которые не вызывают сомнений, говорят специалисты. Также новичкам лучше стараться ездить в компании опытного водителя, который может подсказать, как поступить в той или иной ситуации.

Наконец, не стоит сразу после получения прав прекращать процесс обучения.

"Процессу вождения можно и нужно учиться всю жизнь. В первую очередь, важно следить за изменениями в ПДД – правила, которые были заучены для сдачи "теории", могут измениться буквально через месяц после получения прав. Не стоит пренебрегать и регулярным повышением квалификации: дополнительные программы вроде экстремального вождения в зимних условиях помогут почувствовать себя увереннее на дорогах", — заключили специалисты.