МОСКВА, 1 авг – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Правильно общаться с сотрудником ДПС — просто. Ведь он не только представитель власти, но прежде всего — человек. А значит, необходимо вежливо, твёрдо и аргументированно отстаивать свою позицию, стараясь выстраивать осмысленный диалог, основанный на фактах и знании правил дорожного движения, говорят опрошенные агентством "Прайм" эксперты. В России предложили увеличить штраф для автомобилистов

ШУТКИ В СТОРОНУ

Сотрудники ГИБДД, которые остановили ваш автомобиль — такие же люди, как и мы все.

"Как и у каждого из нас, у них может быть хорошее или плохое настроение или самочувствие, отношение к стоимости вашего автомобиля, справедливости этого мира и текущей температуре воздуха", — рассуждает заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Безотказно работает приветливое, но при этом уважительное отношение к сотруднику полиции, которое не надо путать с панибратством и разговором на "ты", как со старым знакомым.

По словам юриста, вам точно не стоит шутить про "выпитый" перед поездкой алкоголь, перевозимые в автомобиле запрещённые вещества и предметы, а также трупы в багажнике — такие "искромётные перлы сотрудники ДПС слышали не раз, ничем новым вы их не удивите". А вот проверить со всей серьезностью эту информацию им придётся.

Лучше всего вежливо поздороваться, предоставить свои документы и доброжелательно ответить на вопросы, если они возникнут. Если вы ничего не нарушили, то, скорее всего, после проверки документов, вы продолжите путь. В этом случае взаимную теплоту прощания никто не может ограничить. Выгодное вложение. Когда авто дорожает после покупки

Если же вы чувствуете, что отношение изначально было предвзятым или становится таким, то вы или ваш спутник имеете право записывать происходящее на камеру мобильного телефона, просить четко назвать причины остановки и проверки, а также нормы ПДД, которые, по мнению сотрудника ГИБДД, были нарушены. Также можно записать номер жетона и попросить для ознакомления служебное удостоверение сотрудника.

"Все это переводит взаимодействие в совершенно формальную процедуру, что является не худшим вариантом в такой ситуации", — считает Соловьев.

Кроме того, обратите внимание, находится ли данный сотрудник или экипаж на территории своего обслуживания (в Москве — это административные округа, в стране — регионы и т.д.).

ЗНАНИЕ — СИЛА

Партнёр юридической группы "Гречкин и партнеры" Тимур Алиев в свою очередь уверен: универсальных фраз на все случаи жизни нет. Главное — это вежливое и твёрдое объяснение своей правоты.

"На практике именно такой подход имеет больший шанс на успех, нежели импульсивное набрасывание на инспектора", — говорит он.

В сети полно видеороликов, где водитель в грубой форме общается с инспекторами, демонстрируя знание законодательства. Однако на практике не всем хватит знаний в споре, а инспектор при этом будет раздражён грубым поведением.

Так что необходимо знать хотя бы базовые нормы в области дорожного регулирования.

"Знание законодательства поможет не только отстоять свои права, но также и не допускать неосознанных нарушений", — подчеркивает эксперт.

Случаются ситуации, когда у инспекторов не оказывается необходимого оборудования или документов для выполнения процессуального действия, которое может привести вас к привлечению к административной ответственности.

В этом случае знание требований к конкретному процессуальному действию поможет вам избежать проведения такого действия с нарушением, вплоть до непроведения таких действий даже при наличии законного основания у инспектора.

Также, по словам юриста, важно иметь регистратор, фиксирующий происходящее не только снаружи автомобиля, но и внутри. А при его отсутствии вы вправе фиксировать общение с инспектором на камеру мобильного телефона.

"Такая мера может не допустить незаконные требования со стороны инспектора, так как он будет осознавать, что в случае дальнейшего разбирательства, такие действия могут быть направлены в отношении него", — указывает Алиев.

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

По мнению автомобильного эксперта Егора Васильева, в нормальном обществе взаимоотношения граждан и представителей власти должны быть строго регламентированы.

"Так, интерес того же представителя ГИБДД к водителю должен быть вызван исключительно служебной необходимостью, если водитель нарушил правила дорожного движения", — считает он.

В этом случае запускается простой регламент, в соответствии с которым и происходит оформление правонарушения. И в этой ситуации "со стороны нарушителя речь идёт не о том, что нужно сказать, а о том, чего не нужно говорить". Названы безобидные поступки водителей, за которые можно получить штраф

То есть нарушитель должен корректно общаться с инспектором, а в случае несогласия с его действиями отразить этот факт в протоколе и отстаивать свою правоту в суде.

Однако, если вы столкнулись с недобросовестным представителем власти, то в этом случае вам поможет знание ПДД, законов и внутренних регламентов ДПС и, безусловно, видеофиксация происходящего.

"Но в любом случае со своей стороны вы должны действовать строго в правовом поле", — настаивает Васильев.

Таким образом, с инспекторами ГИБДД нужно общаться вежливо, доносить свою правоту твердо и спокойно, подкрепляя слова ссылками на нормы законодательства, ведя при этом видеофиксацию.

Если же инспектор начинает выходить за рамки правового поля, видеофиксация тем более необходима. В большинстве случаев — это один из немногих инструментов, доказывающий вашу правоту.

"И помните, что человек, который находится за рулем автомобиля, имеет право обратиться к сотруднику с просьбой подробно объяснить причину остановки, а также разъяснить какими законами руководствуется инспектор ГИБДД", — резюмирует Алиев.