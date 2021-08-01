МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Госавтоинспекция создала систему, при помощи которой в России будут выявлять на дорогах автомобили без регистрации, пишет autonews.ru.

РБК описывает схему, по которой это будет работать. В частности, когда машина проезжает мимо патрульного автомобиля, то сотрудники ГИБДД в автоматическом режиме сверяют номер транспортного средства с имеющимся "черным списком". Если номер там оказывается, то такой автомобиль останавливают на следующем посте ДПС.

Быстро проверять номера автомобилей помогает камера. Ее устанавливают в патрульный автомобиль: камера следит за проезжающими через заднее стекло.

Отмечается, что камеру могут установить и в машину скрытого надзора,, ту, которая не отличается внешне от гражданской. На ней не установлены мигалки и нет цветографической окраски.

В настоящее время, пишет издание, "черный список" состоит из 3,5 тысячи госномеров. В том числе — снятые с учета машины, автомобили умерших людей и те, которые объявлены в розыск.

Сейчас система работает в Самарской области, но планируется, что до конца 2021 года она распространится и на другие регионы России.