МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Цены на автомобили массового сегмента в России в июле в среднем выросли на 1,9% в сравнении с июнем, премиального — на 2,6%, говорится в исследовании сервиса "Авто.ру" (есть в распоряжении РИА Новости). Мантуров рассказал, почему в России не продлили льготное автокредитование

"По итогам месяца прайс-листы обновили 20 автопроизводителей. Среди них автомобили масс-маркет брендов стали дороже на 1,9%. Премиальный сегмент прибавил 2,6%", — отмечается в исследовании.

По данным сервиса, самый резкий рост цен зафиксирован на автомобили УАЗ: они подорожали почти на 3%, в абсолютных показателях — на 35 тысяч рублей. Следом идут модели Genesis (+2,5%), Lada (+2,2%) и Audi (+1,9%).

"Согласно статистике, компания Audi начала вторую половину года с массового пересмотра цен. Например, стоимость Q5 Sportback и Q5 выросла на 5,2 и 6% соответственно, или на 247–300 тыс. рублей", — отмечают в "Авто.ру". Новые выплаты, льготы и страховка авто. Что ждет россиян с 1 августа

Кроме того, подорожали автомобили Mazda (+1,9%), Skoda (+1,7%), Jeep (+1,4%), Infiniti (+1,1%), Renault (+0,9%) и Mitsubishi (+0,9%).

"Мы наблюдаем сдержанную динамику роста цен по сравнению с первыми месяцами этого года, когда компании активно корректировали прайс-листы в связи с растущим курсом основных валют. Средняя цена на новые автомобили в июле выросла всего на 0,6%", — прокомментировал статистику руководитель сервиса Кирилл Смолин.

"В ближайшее время стоимость может вырасти в связи с регулярным пересмотром ценников, появлением рестайлингов или сменой поколений. Если нас ждет новый скачок курса, он вновь приведет к заметному росту цен", — добавил он.