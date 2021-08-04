МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Продажи южнокорейского автоконцерна Hyundai в России в июле 2021 года упали на 6,5% по сравнению с июлем прошлого года — до 13,4 тысячи машин, говорится в сообщении компании. Автовладельцам напомнили об ужесточении прохождения техосмотра

"За прошедший месяц в России было реализовано 13 383 автомобиля марки. Более 57% от общего объема автомобилей Hyundai, проданных в июле 2021 года, приходится на сегмент SUV, который продолжает сохранять свою популярность", — отмечается в сообщении.

При этом в компании отметили, что лидером продаж по итогам июля стал кроссовер Hyundai Creta, второе место занял седан Hyundai Solaris, на третьем месте — кроссовер Hyundai Tucson.

По ранее озвученным данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Hyundai в РФ в первом полугодии 2021 года выросли на 43% — до 91 тысячи машин.

Hyundai владеет двумя производственными площадками под Санкт-Петербургом: "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР) и бывший завод GM, приобретенный компанией в прошлом году (планы на него пока не раскрываются). На ХММР выпускаются модели Hyundai Solaris, Creta и Kia Rio. По итогам 2020 года на предприятии было выпущено 219 тысяч автомобилей. По данным АЕБ, продажи компании в России составили 163,2 тысячи машин (-9% к 2019 году).