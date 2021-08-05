МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в июле снизились в годовом выражении на 4,1%, до 136,04 тысячи машин, следует из сообщения Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Глава совета директоров Tesla продала акции компании

"Как мы указали в июньском пресс-релизе, в этом месяце рынок переживает небольшой спад по сравнению с прошлым годом. В июле 2021 года было продано 136 040 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 4,1% меньше, чем в июле 2020 года после снятия ограничений, связанных с пандемией. В январе-июле 2021 года было продано 957 160 автомобилей, что все же на 28,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сообщил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

"В ближайшие месяцы можно ожидать дальнейших корректировок, связанных с ограничивающими эффектами сокращения производства во всем мире из-за нехватки электронных компонентов", — добавил он.