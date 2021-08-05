Федулов: тестирование беспилотных машин без водителя в салоне может начаться в городах РФ осенью
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Тестирование беспилотных автомобилей высокого уровня автономности, то есть без водителя в салоне, может начаться осенью, города для тестовых испытаний ещё выбираются, но среди них точно будет Москва, сообщил замминистра Минэкономразвития РФ Владислав Федулов.
"Сейчас мы совместно с "Яндексом" на основании его заявки сформировали документ, который называется программа "экспериментально-правового режима". Согласовываем её с нашими контролирующими органами, непосредственно с МВД, чтобы они понимали, как такие беспилотные автомобили будут двигаться по дороге… Надеюсь, что осенью такие беспилотники могут появиться на дорогах уже в более широком масштабе — то есть не на дорогах, а всё-таки на определенных секторах города", — сказал он во время прямого эфира в телеграм-канале "Диалог".
Федулов также отметил, что эксперимент рассчитан примерно на три года, а по его итогам будет дополнена нормативная база. Это поможет высокоавтоматизированным беспилотным машинам "без помех, с понятными правилами ПДД спокойно бороздить просторы любых городов".
Эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей в России начался в 2018 году. Одно из ключевых требований — обязательное присутствие водителя в салоне автомобиля. Тестовые испытания разрешены в 13 регионах.
https://1prime.ru/auto/20210805/834384868.html