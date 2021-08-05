МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Тестирование беспилотных автомобилей высокого уровня автономности, то есть без водителя в салоне, может начаться осенью, города для тестовых испытаний ещё выбираются, но среди них точно будет Москва, сообщил замминистра Минэкономразвития РФ Владислав Федулов.

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"Сейчас мы совместно с "Яндексом" на основании его заявки сформировали документ, который называется программа "экспериментально-правового режима". Согласовываем её с нашими контролирующими органами, непосредственно с МВД, чтобы они понимали, как такие беспилотные автомобили будут двигаться по дороге… Надеюсь, что осенью такие беспилотники могут появиться на дорогах уже в более широком масштабе — то есть не на дорогах, а всё-таки на определенных секторах города", — сказал он во время прямого эфира в телеграм-канале "Диалог".

Федулов также отметил, что эксперимент рассчитан примерно на три года, а по его итогам будет дополнена нормативная база. Это поможет высокоавтоматизированным беспилотным машинам "без помех, с понятными правилами ПДД спокойно бороздить просторы любых городов".

Эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей в России начался в 2018 году. Одно из ключевых требований — обязательное присутствие водителя в салоне автомобиля. Тестовые испытания разрешены в 13 регионах.