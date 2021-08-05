МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Тестирование беспилотных автомобилей высокого уровня автономности, то есть без водителя в салоне, может начаться осенью, города для тестовых испытаний ещё выбираются, но среди них точно будет Москва, сообщил замминистра Минэкономразвития РФ Владислав Федулов. На всех не хватит. Продавцы машин столкнулись со скрытой угрозой

"Сейчас мы совместно с "Яндексом" на основании его заявки сформировали документ, который называется программа "экспериментально-правового режима". Согласовываем её с нашими контролирующими органами, непосредственно с МВД, чтобы они понимали, как такие беспилотные автомобили будут двигаться по дороге… Надеюсь, что осенью такие беспилотники могут появиться на дорогах уже в более широком масштабе — то есть не на дорогах, а всё-таки на определенных секторах города", — сказал он во время прямого эфира в телеграм-канале "Диалог".

Федулов также отметил, что эксперимент рассчитан примерно на три года, а по его итогам будет дополнена нормативная база. Это поможет высокоавтоматизированным беспилотным машинам "без помех, с понятными правилами ПДД спокойно бороздить просторы любых городов".

Эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей в России начался в 2018 году. Одно из ключевых требований — обязательное присутствие водителя в салоне автомобиля. Тестовые испытания разрешены в 13 регионах.