МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. У российских автомобилистов бытует мнение, что из-за топливного голодания электрический бензонасос может "хлебнуть" воздуха. Это "завоздушивание" топливной магистрали может привести к неисправности целого ряда элементов, пишет "Российская газета". В Госдуме оценили идею семидневной рабочей недели в России

В частности, речь идет о моторчике бензонасоса, сетчатом фильтре в насосе, форсунках топливной аппаратуры и даже силовой установки.

Так как горючее начинает поступать к двигателю под меньшим давлением, топливная смесь становится обедненной.

Соответственно, компрессия в моторе понижается, возникает детонация, повреждаются поршни и клапаны.

"Тем не менее, вопреки расхожему мнению, в современных автомобилях вероятность сжечь топливный насос и тем более загубить мотор из-за почти полного отсутствия горючего в баке минимальна. Дело в том, что в конструктиве топливных баков современных машин предусмотрены многочисленные перегородки, которые препятствуют приливу или отливу горючего при резких маневрах и движении по уклону", — пишет автор статьи.

Помимо этого, сам насос находится в так называемом пластиковом стакане с горючим. Он закреплен на дне бака. из-за этого любые "волнения" в баке на работу бензонасоса де-факто не влияют.

Более того, если даже горючее выкачается из бака практически полностью, с бензонасосом тоже ничего страшного в большинстве случаев не произойдет.

"Ведь как только давление в топливной системе упадет, контроллер просто прекратит питание электродвигателя, и бензонасос автоматически отключится. Соответственно, и двигатель заглохнет", — отмечает издание.

При этом для автомобилей двадцати- и тридцатилетней давности определенная опасность сжечь бензонасос при езде с почти пустым баком все же существует.

"Несмотря на простейшую защиту от "дурака" (как только насос перестанет создавать давление, двигатель глохнет) в старых автомобилях при езде с пустым баком быстрее забиваются топливные фильтры, так как насос начинает забирать мусор и ржавчину со дна бака, а этого "добра" там, как правило, немало", — пишет газета.

Бензонасос в таких условиях начинает работать с повышенной нагрузкой. Из-за недостаточного количества горючего начинает недоставать охлаждения мотору.