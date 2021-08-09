МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. С 1 сентября текущего года российские автомобилисты смогут электронно обжаловать штрафы с камер ГИБДД.

Раньше для этого было необходимо идти в отделение ГАИ по месту нарушения либо отправлять заказное письмо.

Российским водителям с 1 сентября 2021 года разрешат обжаловать штрафы ГИБДД, выписанные по камерам, удаленно. Прежде это можно было сделать только двумя способами: придя в отделение ГИБДД по месту нарушения либо отправив заказное письмо в ведомство.

Осенью обжаловать штрафы — как из своего региона, так и из любых других субъектов, будет возможно через сайт госуслуг.

Автовладельцам не смогут отказать в рассмотрении такой жалобы, так как с начала осени — с вступления в действие поправок в КоАП — такая процедура будет официально разрешена.

Количество получаемых российскими автовладельцами штрафов неизменно растет.