МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Стандарт по внедрению в России карт спасения, в которых будет содержаться вся необходимая спасателям информация об автомобиле, разработали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

"Ученые института также представили впервые разработанный стандарт по картам спасения транспортного средства ("Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Карта спасения транспортного средства. Термины и определения. Общие требования")", — сообщается на официальном сайте института.

По словам специалистов, как правило, на месте ЧС у сотрудников экстренных служб нет возможности получить необходимую информацию об аварийном транспортном средстве, чтобы оперативно, эффективно и безопасно оказать помощь.

Таким документом станет карта спасения транспортных средств. Она будет содержать все необходимые сведения не только о самом автомобиле, но и рекомендации для служб по действиям с ним в случае аварии.

"Во ВНИИ ГОЧС разработан проект национального стандарта, который содержит общие требования к карте спасения, единым терминам и определениям, а также общим требованиям к кодификации содержащейся информации, маркировке и идентификации всех транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации", — отмечается на сайте института.

Сейчас этот проект национального стандарта проходит публичное обсуждение.