МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Автозавод "Соллерс Форд" в Елабуге (Татарстан) приостановит производство автомобилей с 16 по 27 августа в связи с ежегодным корпоративным отпуском, сообщил РИА Новости официальный представитель группы "Соллерс авто", в которую входит предприятие. "АвтоВАЗ" приостановит производство на три недели

"Ежегодный корпоративный отпуск на заводе "Соллерс Форд" в Елабуге в этом году планируется с 16 по 27 августа. В этот период на производственной площадке будут проведены плановые работы по обслуживанию, ремонту и отладке оборудования… Производство автомобилей Ford Transit на заводе будет возобновлено 31 августа", — сообщили в группе.

При это в "Соллерс авто" уточнили, что на время отпуска дефицита машин Ford Transit (на производстве которых специализируется автозавод) в дилерских центрах не ожидается.

Группа "Соллерс авто" — один из ведущих российских автопроизводителей, работающий в партнерстве с Ford, Mazda и Isuzu. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ, а также бензиновые двигатели ЗМЗ.