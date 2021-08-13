МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Глава американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск рассчитывает открыть в Берлине первый европейский завод компании 9 октября, сообщил Маск в своем Twitter. "АвтоВАЗ" ограничит производство некоторых моделей Lada

"Завод Берлин-Бранденбург — окружная ярмарка и тур по заводу 9 октября. Преимущественно для жителей Берлина и Бранденбурга, но и для остальных тоже", — немногословно написал Маск.

Первый европейский завод Tesla будет построен на земельном участке в месте Грюнхайде в Бранденбурге. В декабре прошлого года правительство Бранденбурга и Tesla согласовали контракт на покупку земли под завод стоимостью почти 41 миллион евро. О том, что завод будет построен здесь, в середине ноября сообщил Маск. В июле 2020 года компания заявляла, что на заводе в Берлине будут осуществляться производственные этапы, которые предусматривают строительство прессового, литейного, лакировочного цехов, производства кузовов, сидений, двигателей и конечная сборка.

Свой первый зарубежный завод Tesla открыла в Шанхае.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.