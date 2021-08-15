МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Мировые продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в июле текущего 2021 года сократились на 6,3% в годовом исчислении, свидетельствуют данные компании LMC Automotive.

В прошлом месяце в мире было продано 6,463 миллиона легковых машин. Это на 6,3% меньше результатов июля прошлого 2020 года.

По итогам января-июля 2021 года глобальный рынок новых автомобилей показал рост: было продано на 22% машин больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

Мировым лидером авторынка в июле остался Китай: здесь было продано 1,842 миллиона новых машин.

Вторая строчка — у США — 1,278 миллиона авто.

По мнению экспертов LMC Automotive, такое падение рынка произошло из-за нехватки электронных компонентов. Дефицит полупроводников приводит к сокращению запасов у дилеров и росту цен на новые машины. Вслед за новыми дорожают и подержанные авто.