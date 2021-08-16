МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Минпромторг РФ работает над обеспечением поставок автоэлектроники на "АвтоВАЗ", из-за недостатка которых предприятие частично приостановило конвейер, чтобы не допустить дефицита автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "АвтоВАЗ" ограничит производство некоторых моделей Lada

"АвтоВАЗ", в понедельник возобновивший работу после корпоративного отпуска, в пятницу сообщал, что из-за дефицита электронных комплектующих не будет выпускать Lada Granta еще как минимум неделю, по этой же причине ожидается приостановка производства Lada Largus, Xray, а также Renault Logan и Sandero с 20 августа.

"Министерство промышленности и торговли в курсе ситуации и находится в постоянном контакте с "АвтоВАЗом" и производителями и поставщиками автоэлектроники. Министерство активно работает над тем, чтобы обеспечить ритмичность поставок и не допустить дефицита автомобилей на рынке", — сказали в Минпромторге.

За это лето "АвтоВАЗ" приостанавливает выпуск автомобилей из-за дефицита электронных комплектующих уже в шестой раз.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.