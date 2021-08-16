МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Союз предприятий газомоторной отрасли (СПГО) обратился в правительство с просьбой принять меры, которые бы облегчили переоборудование транспорта на газ в качестве моторного топлива, отметив резкое падение темпов этого процесса в России, говорится в письме организации. Автоэксперт рассказал, как сэкономить топливо

"По состоянию на июль 2021 года установка ГБО (газобаллонного оборудования — ред.) в стране практически прекращена — вместо десятков тысяч переводятся на газ сотни единиц транспорта. Из-за прогнозируемого уменьшения количества клиентов "замораживаются" смежные инвестиционные проекты строительства инфраструктуры ГБО, в том числе заправочных станций", — пишет союз в письме.

ПРИЧИНЫ И АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

По мнению организации, текущий год стал кризисным для сферы переоборудования транспорта на ГБО, и к этому привел целый ряд факторов. Во-первых, рост цен на пропан-бутан (с 20 рублей за литр в июле 2020 года до почти 30 в июле 2021 года), который негативно сказался на мотивации автомобилистов переходить на газ.

Во-вторых, сказалось вступление с июля текущего года требований ГОСТ 33670-2015 в части обязательного предъявления переоборудованных транспортных средств в аккредитованную испытательную лабораторию (АИЛ) для проверки. Из-за малого количества АИЛ это существенно усложнило процедуру оформления и затянуло ее.

СПГО предложил ряд антикризисных мер и выступил за введение временного моратория на применение вышеупомянутой части ГОСТ 33670-2015. В частности, нужно увеличить количество АИЛ с 25 до не менее 85 во всех регионах страны, используя для этого средства, предусмотренные госпрограммой "Развитие энергетики" на цели развития рынка газомоторного топлива (19,29 миллиарда рублей до 2024 года).

Также в союзе предложили регистрировать и применять типовые решения по переоборудованию транспорта. Это позволит заменить экспертизу в АИЛ контролем на пунктах техосмотра. Помимо этого, СПГО считает целесообразным для снижения цен на пропан-бутан использовать аналогичные бензину методы административного регулирования, установив целевой показатель разницы цен между этими видами топлива на уровне 50%.

ПОЗИЦИИ ВЕДОМСТВ

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго РФ, ведомство считает переоборудование транспортных средств на газ важнейшим фактором увеличения спроса на газообразное топливо и, как Минпромторг поможет "АвтоВАЗу" возобновить производство автомобилей Lada

"Средние темпы роста этого сегмента транспорта впечатляющие: за последние 3 года потребление метана в виде моторного топлива выросло на 25% и, по оценкам Минэнерго России и профильных ассоциаций, его доля в потреблении всего топлива в обозримый срок может вырасти до 10%", — отметили в Минэнерго.

Вместе с тем, министерство считает важным ускорить доработку и утверждение нового профильного ГОСТ "Внесение изменений в конструкцию транспортных средств. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия" для последующей замены ГОСТ 33670-2015 в ключевых нормативных актах. Кроме того, Минэнерго отмечает необходимость утверждения разрабатываемого Минпромторгом порядка формирования и ведения реестра типовых решений по переводу автомобилей на газ.

"В случае установки на транспортное средство типового решения, включенного в вышеуказанный реестр, необходимость прохождения процедур, связанных с внесением изменений в конструкцию транспортного средства будет отсутствовать. В настоящее время ведется согласование соответствующего порядка с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти", — отметили агентству в Минпромторге РФ.