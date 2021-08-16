СПГО обратился в правительство с просьбой облегчить перевод транспорта на газ в качестве топлива
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Союз предприятий газомоторной отрасли (СПГО) обратился в правительство с просьбой принять меры, которые бы облегчили переоборудование транспорта на газ в качестве моторного топлива, отметив резкое падение темпов этого процесса в России, говорится в письме организации.
"По состоянию на июль 2021 года установка ГБО (газобаллонного оборудования — ред.) в стране практически прекращена — вместо десятков тысяч переводятся на газ сотни единиц транспорта. Из-за прогнозируемого уменьшения количества клиентов "замораживаются" смежные инвестиционные проекты строительства инфраструктуры ГБО, в том числе заправочных станций", — пишет союз в письме.
ПРИЧИНЫ И АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
По мнению организации, текущий год стал кризисным для сферы переоборудования транспорта на ГБО, и к этому привел целый ряд факторов. Во-первых, рост цен на пропан-бутан (с 20 рублей за литр в июле 2020 года до почти 30 в июле 2021 года), который негативно сказался на мотивации автомобилистов переходить на газ.
Во-вторых, сказалось вступление с июля текущего года требований ГОСТ 33670-2015 в части обязательного предъявления переоборудованных транспортных средств в аккредитованную испытательную лабораторию (АИЛ) для проверки. Из-за малого количества АИЛ это существенно усложнило процедуру оформления и затянуло ее.
СПГО предложил ряд антикризисных мер и выступил за введение временного моратория на применение вышеупомянутой части ГОСТ 33670-2015. В частности, нужно увеличить количество АИЛ с 25 до не менее 85 во всех регионах страны, используя для этого средства, предусмотренные госпрограммой "Развитие энергетики" на цели развития рынка газомоторного топлива (19,29 миллиарда рублей до 2024 года).
Также в союзе предложили регистрировать и применять типовые решения по переоборудованию транспорта. Это позволит заменить экспертизу в АИЛ контролем на пунктах техосмотра. Помимо этого, СПГО считает целесообразным для снижения цен на пропан-бутан использовать аналогичные бензину методы административного регулирования, установив целевой показатель разницы цен между этими видами топлива на уровне 50%.
ПОЗИЦИИ ВЕДОМСТВ
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго РФ, ведомство считает переоборудование транспортных средств на газ важнейшим фактором увеличения спроса на газообразное топливо и, как
"Средние темпы роста этого сегмента транспорта впечатляющие: за последние 3 года потребление метана в виде моторного топлива выросло на 25% и, по оценкам Минэнерго России и профильных ассоциаций, его доля в потреблении всего топлива в обозримый срок может вырасти до 10%", — отметили в Минэнерго.
Вместе с тем, министерство считает важным ускорить доработку и утверждение нового профильного ГОСТ "Внесение изменений в конструкцию транспортных средств. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия" для последующей замены ГОСТ 33670-2015 в ключевых нормативных актах. Кроме того, Минэнерго отмечает необходимость утверждения разрабатываемого Минпромторгом порядка формирования и ведения реестра типовых решений по переводу автомобилей на газ.
"В случае установки на транспортное средство типового решения, включенного в вышеуказанный реестр, необходимость прохождения процедур, связанных с внесением изменений в конструкцию транспортного средства будет отсутствовать. В настоящее время ведется согласование соответствующего порядка с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти", — отметили агентству в Минпромторге РФ.
https://1prime.ru/auto/20210816/834458050.html