МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Цены на бензин в России могут сократиться из-за мер, принятых Министерством энергетики России и Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом сообщают "Известия". Водителей научили распознавать "паленый" бензин

Дело в том, что Минэнерго и ФАС предложили временно увеличить объемы продаж бензина и дизеля на бирже. Такими действиями планируется сдержать цены на топливо. Многие эксперты придерживаются мнения, что цены на бензин могут упасть уже этой осенью.

Представитель WMT Consult Екатерина Косарева считает, что нынешняя ситуация с ценами не сможет долго продолжаться и уже в следующем месяце станет более сбалансированной. "По нашим подсчетам, благодаря демпфирующему механизму, возможному снижению мировых цен на нефть и растущему предложению топлива на бирже цены на бензин удастся сдержать и уже в сентябре мы можем увидеть небольшое снижение стоимости бензина. Наблюдайте внимательно за стелами на заправках", — сказала эксперт.