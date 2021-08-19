МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" с 23 августа полностью приостановит производство автомобилей на заводе в Тольятти на неделю из-за дефицита электронных автокомпонентов, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль "Газпром нефть" в первом полугодии выросла в 26 раз

На этом заводе выпускаются Lada Granta, Xray, Largus и Niva, а также модели Renault Logan.

"АвтоВАЗ" вынужден изменить график производства на рабочую неделю, начинающуюся 23 августа. Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели", — отмечается в сообщении.

При этом три дня простоя будут объявлены днями отпуска, перенесенными с декабря, а остальные — оплачены в размере 2/3 от средней заработной платы, уточнили в "АвтоВАЗе".

"Завод "Lada Ижевск", использующий для сборки Lada Vesta иные компоненты, продолжит работать в нормальном режиме", — также отметил автопроизводитель.