Toyota приостановит производство на 27 линиях в Японии из-за нехватки деталей из ЮВА
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Один из крупнейших в Японии автоконцернов Toyota Motor временно приостанавливает работу расположенных в стране 27 производственных линий из-за нехватки комплектующих из Юго-Восточной Азии.
Согласно релизу, обнародованному на сайте компании, приостановка на большинстве линий продлится несколько дней, однако некоторые будут закрыты вплоть до сентября.
"В связи с нехваткой поставок комплектующих из-за распространения коронавируса в Юго-Восточной Азии произведены изменения в график производств на внутренних линиях", — отмечается в сообщении компании.
В релизе не указывается, на сколько именно упадут объемы производства в связи с приостановкой, однако японские СМИ сообщают, что в результате временной приостановки в августе будет выпущено на 360 тысяч автомобилей меньше, чем планировалось изначально.
https://1prime.ru/auto/20210819/834484471.html
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