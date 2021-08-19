МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Один из крупнейших в Японии автоконцернов Toyota Motor временно приостанавливает работу расположенных в стране 27 производственных линий из-за нехватки комплектующих из Юго-Восточной Азии. "АвтоВАЗ" с 23 августа полностью приостановит производство в Тольятти

Согласно релизу, обнародованному на сайте компании, приостановка на большинстве линий продлится несколько дней, однако некоторые будут закрыты вплоть до сентября.

"В связи с нехваткой поставок комплектующих из-за распространения коронавируса в Юго-Восточной Азии произведены изменения в график производств на внутренних линиях", — отмечается в сообщении компании.

В релизе не указывается, на сколько именно упадут объемы производства в связи с приостановкой, однако японские СМИ сообщают, что в результате временной приостановки в августе будет выпущено на 360 тысяч автомобилей меньше, чем планировалось изначально.