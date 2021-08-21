МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. C осени на дорогах РФ оставят только новую версию знака "Фотовидеофиксация", сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление ГИБДД. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу в марте.

Знак 8.23 будет заменен знаком 6.22. Оба называются "Фотовидеофиксация", разница в том, что новый 6.22 устанавливается на въезде в населенный пункт и действует на всей его территории.

Новый знак отменит необходимость повсеместной установки знака 8.22, пояснили в ГИБДД.

Новый знак 6.22 "Фотовидеофиксация" появился в марте. Он предупреждает о работе камер фиксации нарушений. Знак устанавливают на трассах вне поселений, в 150-300 метрах от начала снимаемого участка дороги, и на въездах в населенные пункты.