МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Те российские страховщики, кто не имеет больших возможностей для оценки технического состояние автомобиля, будут пытаться повлиять на стоимость ОСАГО, заявил в беседе с Business FM вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Детские выплаты можно будет получить только на карту "Мир"

"Плохое техническое состояние автомобиля — это риск, и его страховые компании во всем мире всегда будут учитывать. Они, я уверен, сейчас будут обращаться в ЦБ с просьбой о повышении тарифов на ОСАГО просто потому, что у них появляется аргументация: они не могут оценить техническое состояние автомобилей", — рассказал специалист.

Шапарин также прогнозирует, что страховые будут устанавливать случаи, когда ДТП произошло из-за плохого технического состояния автомобиля. В последствии они будут обращаться в суды с регрессными исками к автовладельцам неисправных машин.

"В связи с провалом реформы техосмотра Министерство внутренних дел, Центральный банк и все остальные ведомства были заинтересованы в том, чтобы систему ОСАГО хотя бы спасти. Потому что если бы люди не смогли пройти нигде техосмотр, то и ОСАГО они купить бы тоже не были в состоянии. Но техосмотр никто не отменял, и с 1 марта 2022 года за отсутствие диагностической карты у нас будут выписываться штрафы в размере двух тысяч рублей раз в сутки с камер", — отметил он.

Эта ситуация, по мнению эксперта, может привести к лавинообразному спросу на диагностические карты к весне следующего 2022 года.