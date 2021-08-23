2021-08-23T13:47:42+03:00
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https://1prime.ru/auto/20210823/834511252.html
Водителей начали штрафовать за замену аудиосистемы в машине
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Российских автовладельцев начали штрафовать за установку нештатных динамиков или сабвуферов в машину. Об этом пишет издание "За рулём". В России теперь любое обновление... ПРАЙМ, 23.08.2021
автомобили, штраф, россия, гибдд, новости, бизнес, авто
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российских автовладельцев начали штрафовать за установку нештатных динамиков или сабвуферов в машину. Об этом пишет издание "За рулём".
В России теперь любое обновление аудиосистемы в авто должно быть согласовано в специальной лаборатории и зарегистрировано в ГИБДД.
Если у владельца автомобиля такое разрешение отсутствует, то сотрудники Госавтоинспекции могут выписать штраф в размере 500 рублей.
Помимо оплаты самого штрафа, обладатель такой машины должен получить соответствующее согласование на оборудование или убрать его в течение десяти дней.
После установленного срока собственник авто обязан сообщить об устранении недостатков в ГИБДД. Если этого не сделать, то машину снимут с регистрации, а также запретят ее эксплуатацию.
Россиянам также напоминают, что за езду на автомобиле с приостановленной регистрацией законом предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей либо лишение водительских прав на срок от одного до трёх месяцев.
В свою очередь телеканал РЕН ТВ сообщает, что в Воронеже только за первый день взимания штрафа за аудиосистемы сотрудники ГИБДД выписали 44 протокола за новый вид нарушения.