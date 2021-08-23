МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российских автовладельцев начали штрафовать за установку нештатных динамиков или сабвуферов в машину. Об этом пишет издание "За рулём". Минтруд напомнил о шести выплатах для семей с детьми до трех лет

В России теперь любое обновление аудиосистемы в авто должно быть согласовано в специальной лаборатории и зарегистрировано в ГИБДД.

Если у владельца автомобиля такое разрешение отсутствует, то сотрудники Госавтоинспекции могут выписать штраф в размере 500 рублей.

Помимо оплаты самого штрафа, обладатель такой машины должен получить соответствующее согласование на оборудование или убрать его в течение десяти дней.

После установленного срока собственник авто обязан сообщить об устранении недостатков в ГИБДД. Если этого не сделать, то машину снимут с регистрации, а также запретят ее эксплуатацию.

Россиянам также напоминают, что за езду на автомобиле с приостановленной регистрацией законом предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей либо лишение водительских прав на срок от одного до трёх месяцев.

В свою очередь телеканал РЕН ТВ сообщает, что в Воронеже только за первый день взимания штрафа за аудиосистемы сотрудники ГИБДД выписали 44 протокола за новый вид нарушения.