МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ рассмотрит вопрос об обязательной доле продаж электротранспорта для производителей с 2029 года, следует из плана мероприятий по развитию производства и использования электротранспорта в России до 2030 года. Электромобиль сегодня – самый грязный вид транспорта

Ранее в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что утвердил концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта на ближайшие 10 лет. Он подчеркнул, что за электромобилями или машинами, которые работают на более экологичных силовых агрегатах, будущее.

"Проработка вопроса о возможности установления к автопроизводителям и импортерам автотранспортных средств требований по доле продаж электротранспортных средств в общем объеме реализации с 2029 года", — говорится в документе.

Проработать вопрос поручено Минпромторгу России, Минэкономразвития России, а также заинтересованным федеральным органам исполнительной власти. Они должны представить доклад в правительство РФ в мае следующего года. Власти хотят, чтобы выпуск электромобилей в РФ в 2028 году превысил 100 тыс, в 2030 — 200 тыс.

Помимо этого, сообщается, что минимальную долю российских электромобилей для госнужд планируется установить с 2024 года.