МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" надеется запустить производство электромобилей Lada в 2027-2028 годах, обсудит эти планы с правительством РФ, сообщил президент компании Николя Мор во время выступления на московском международном форуме автомобилестроения IMAF-2021.

"Мы надеемся, что Lada начнет производство электромобилей в 27-28-м году. Это те планы, которые мы будем обсуждать с правительством, как это можно реализовать", — сказал Мор.