МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" рассчитывает возобновить производство автомобилей на заводе в Тольятти с 30 августа, однако выпуск, возможно, будет налажен по сокращенному плану, сообщил журналистам президент компании Николя Мор. "АвтоВАЗ" планирует начать производство электромобилей Lada в 2027 году

На этом заводе выпускаются Lada Granta, Xray, Largus и Niva, а также модели Renault Logan и Sandero.

"Вероятность этого высока, что мы заново стартуем на следующей неделе, но, может быть, не на стандартной скорости конвейера", — отметил он.

Автозавод в Тольятти приостановил производство машин на этой неделе из-за дефицита электронных компонентов. Три дня были объявлены днями отпуска, перенесенными с декабря, а остальные — простоя и оплачены в размере 2/3. Из-за проблем с поставками автоэлектроники "АвтоВАЗ" приостанавливал производство за это лето семь раз. Минпромторг РФ сообщал, что работает над обеспечением поставок автоэлектроники на предприятие, чтобы не допустить дефицита автомобилей.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.