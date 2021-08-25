МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Электромобили пока эффективнее, чем автомобили на водородном топливе, но какая технология победит и станет основной, покажет время, сообщил РИА Новости специальный представитель президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.

"Я знаком с некоторыми исследованиями, проведенными, в частности, крупнейшими мировыми автопроизводителями, показывающими, что на данном этапе электромобили энергоэффективнее своих водородных конкурентов. Однако и у последних есть ряд преимуществ, особенно если речь идет об общественном транспорте", — сказал Эдельгериев.

Он уточнил, что время покажет, какая из технологий в конечном итоге окажется успешнее, но в ближайшее время стоит ожидать, что электромобили и водородный транспорт будут сосуществовать. Будущее водородной энергетики в промышленности при этом под сомнение не ставится, подчеркнул он.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 12.00 мск.