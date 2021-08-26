МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в июле сократилось на 37,6% в годовом выражении, до 53,44 тысячи автомобилей, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). "АвтоВАЗ" надеется возобновить работу в Тольятти на следующей неделе

Снижение производства в июле стало первым с февраля, отмечает организация, а сам показатель стал худшим июльским значением с 1956 года.

В том числе производство автомобилей для внутреннего рынка за прошлый месяц опустилось на 38,7%, до 8,23 тысячи машин, и автомобилей, направляемых на экспорт — на 37,4%, до 45,21 тысячи.

С начала года производство автомобилей при этом выросло, на 18,3%, до 552,36 тысячи, для внутреннего рынка — увеличилось на 6,1%, до 91 тысячи, на экспорт — поднялось на 21%, до 461,36 тысячи, также говорится в сообщении SMMT.

В марте SMMT указывала, что, согласно последнему прогнозу, производство автомобилей в Великобритании выйдет на путь восстановления в текущем году и составит по его итогам 1,05 миллиона, что на 15,8% больше, чем годом ранее. По прогнозам, в 2022 году производство автомобилей достигнет 1,1 миллиона, с потенциалом для дополнительного роста, однако оно останется ниже 1,3 миллиона машин, произведенных в 2019 году.