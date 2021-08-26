МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует возобновить производство автомобилей Lada Granta и Niva 2-3 сентября, однако линия сборки Хray, Largus, а также моделей Renault Logan и Sandero останется в простое еще на неделю — из-за дефицита электроники, следует из заявления компании. Выпуск автомобилей в Великобритании в июле упал более чем на треть

"Производство автомобилей по-прежнему находится под негативным влиянием дефицита поставок электронных компонентов со стороны компании Bosch, которая на сегодняшний день не способна восстановить регулярные поставки. В связи с этим тольяттинский завод "АвтоВАЗа" запустит две линии по сборке автомобилей только 2 и 3 сентября – это Линия №5 (Granta) и Линия №3 (Niva). Линия B0 будет остановлена на всю неделю", — сообщил автопроизводитель, комментируя график работы с 30 августа.

На "АвтоВАЗе" также уточнили, что некоторые производства комплектующих в Тольятти будут работать по особому графику для обеспечения поставок компонентов в Ижевск и другим заказчикам. При этом завод "Lada Ижевск", использующий иные комплектующие для Lada Vesta, сохранит нормальный режим работы. В целом предприятие ни разу не уходило в простой за это лето.

"АвтоВАЗ" использует все возможные коммуникационные каналы для нормализации ситуации", — заключили в компании. Число выданных россиянам автокредитов за июль снизилось на 4,7%

Из-за проблем с поставками автоэлектроники "АвтоВАЗ" приостанавливал производство за это лето семь раз. По этой же причине автозавод в Тольятти сейчас находится в недельном простое. Минпромторг РФ сообщал, что работает над обеспечением поставок автомобильной электроники на предприятие, чтобы не допустить дефицита автомобилей.

"АвтоВАЗ" изготавливает автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.