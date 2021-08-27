МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Камаза" по МСФО в первом полугодии 2021 года выросла в 124 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,696 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. "Лукойл" в первом полугодии получил прибыль против убытка год назад

"Чистая прибыль компании составила 3 969 млн руб. (+ 3 937 млн руб. к АППГ)", — сообщил автопроизводитель. Чистая прибыль компании за первое полугодие прошлого года составляла 32 миллиона рублей.

Консолидированная выручка "Камаза" в январе-июне текущего года также показала значительный рост — на 40%, составив 118,853 миллиарда рублей. Показатель EBITDA увеличился в 1,8 раза, до 10,996 миллиарда рублей. Положительный денежный поток от операционной деятельности за шесть месяцев 2021 года составил 2,982 миллиарда рублей. В связи с реализацией крупного инвестиционного проекта по развитию нового модельного ряда автомобилей и производственных мощностей чистый долг группы увеличился до 88,311 миллиарда рублей.

"Главный драйвер роста финансовых показателей – увеличение продаж грузовых автомобилей на 45%, по сравнению с шестью месяцами 2020 года. Всего на внутреннем и внешнем рынках было реализовано 21 578 шт. грузовых автомобилей", — подчеркнули в компании. "Русснефть" получила в первом полугодии прибыль против убытка годом ранее

Выручка от продаж грузовиков за первое полугодие выросла на 60%, до 77,837 миллиардов рублей. В сегменте грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн "Камаз" традиционно удерживает лидерство, компании принадлежит 47% данного рынка. Продажи автобусов, электробусов и спецтехники в январе-июне выросли на 47%, выручка от их продаж составила 17 миллиардов рублей.

"Как и в предыдущие периоды, в приоритете было инновационное направление развития: мы стремимся к достижению высокого технического уровня, высокой эффективности продукции и технологий. Так, инвестиции в модернизацию и освоение новых технологий составили почти 9 миллиардов рублей, или 7,5% от выручки", — рассказал гендиректор компании Сергей Когогин.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%). В 2020 году продажи компании на российском рынке выросли на 7,1% — до 32,7 тысячи грузовиков.