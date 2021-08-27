МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Средневзвешенная цена автомобиля с пробегом в России в августе составила 800 тысяч рублей, что на 33,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает "Автостат". "АвтоВАЗ" частично возобновит производство в начале сентября

"Средняя цена подержанного легкового автомобиля в России в августе 2021 года достигла 800 тысяч рублей… Существенная разница образуется при ее сравнении с результатом годичной давности (в августе 2020 года) — за этот период цены на вторичном рынке в среднем выросли на 200 тысяч рублей, или на 33,3%", — говорится в сообщении.

Эксперты также выяснили, что по сравнению с июлем автомобили с пробегом в среднем подорожали на 5,1%, или 39 тысяч рублей. При этом с начала года средняя цена б/у машины выросла на 16,3%, или 112 тысяч рублей. Так в январе средняя цена автомобиля с пробегом в России составляла 688 тысяч рублей.