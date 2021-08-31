МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Россиянам с приближением осени стоит подготовить автомобиль к ливням и перепадам температуры, в том числе прочистить дренажные отверстия в машине, проверить исправность работы печки и тормозов, а также осмотреть стекла на предмет трещин и вовремя сменить шины на зимние, рассказали РИА Новости в сервисе "СберАвто". Эксперт рассказал, что будет с газом в Европе в ближайшие месяцы

"Начните подготовку авто с прочистки дренажных отверстий, в которые стекает вода с лобового стекла. Они периодически забиваются листьями и ветками, и тогда влага отводится хуже, что негативно влияет на обзорность. Замените дворники: им предстоит много работы в дождь и снег, а также их постепенно будет повреждать наледь, образующаяся на стекле, поэтому в осенний сезон лучше вступать с новыми расходниками", — советуют специалисты.

Защитить кузов от коррозии помогут мытье машины хотя бы каждые две недели и обработка кузова воском как минимум раз в месяц. Внутри салона стоит положить резиновые коврики — это облегчит его чистку. Также нелишним будет проверить уплотнители: если они изношены, то в салоне может появиться сырость, а на сиденьях и потолке — потеки. Фары необходимо отрегулировать для обеспечения нормальной видимости в темное время суток, а также для исключения вероятности ослепления встречных водителей.

Резкое изменение температуры — настоящее испытание для всех частей и узлов автомобиля, напоминают в компании. Опаснее всего она для стекол: стоит проверить, нет ли на них трещин и сколов, поскольку при перепаде температуры треснуть может все стекло. Водителям рассказали о важных изменениях по штрафам с 1 сентября

"Проверьте исправность работы систем кондиционирования и отопления. И кондиционер, и обогрев будут периодически использоваться в осенний сезон, поэтому стоит убедиться, что они работают эффективно: обдув идет хорошо, авто нагревается быстро. И, конечно же, осень — время смены резины. Об этом стоит задуматься чуть ближе к середине сезона, когда средняя температура установится на отметке ниже 5°C", — указали эксперты.

Наконец, до наступления холодов важно устранить все неисправности, которые могут усугубиться зимой или даже привести к аварийно опасной ситуации. "Это, в первую очередь, ремонт ходовой и проверка исправности тормозной системы: непредсказуемо ведущий себя автомобиль на зимней дороге — опасность для всех участников дорожного движения. Убедитесь, что аккумулятор автомобиля исправен и заряжен и вас не ждет неприятный сюрприз при наступлении холодов", — заключили специалисты.