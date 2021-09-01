МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Грузовики нидерландской марки DAF, корейской Hyundai и отечественной ГАЗ чаще всего угоняли у дальнобойщиков в первой половине 2021 года, при этом среди легковых авто самым угоняемым стал Hyundai Sonata, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие". Россиянам объяснили, почему стройматериалы резко подорожали

"В топ-3 (угоняемых грузовиков – ред.) в порядке убывания вошли DAF (частота убытков – 1,4%), Hyundai HD78 (1%) и ГАЗ 3302 (частота убытков менее 1%). Самым дорогим угнанным грузовиком стал DAF, похищенный в столице, – выплата составила 6,8 миллиона рублей", — уточнили они.

Среди легковых авто самым угоняемым стал Hyundai Sonata с частотой угонов 1,6%. На втором месте – BMW 730d (1,3%), на третьем – Lexus LX 570 (0,9%). Низкая частота угонов (0,1%) у Nissan Terrano, Kia Sportage, Kia Optima, Hyundai Solaris и Skoda Rapid, также рассказали эксперты.

В первом полугодии 2021 года 48% авто были похищены в Москве и области, 52% – в других регионах страны, отмечают они, опираясь на данные по портфелю "Согласия".

"Самым дорогим угнанным автомобилем был Land Rover. Выплата за машину, которую злоумышленники похитили в столице, составила 10,6 миллиона рублей. На втором месте по сумме выплаты – BMW в Санкт-Петербурге (возмещение – 4,3 миллиона рублей). На третьем – Jeep, за который владелец в Москве получил от страховой компании 4 миллиона рублей", — уточняют в компании.

ООО "Страховая компания "Согласие" основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть страховой компании "Согласие" включает порядка 400 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 2020 года премия "Согласия" составила 36 миллиардов рублей, выплаты – 17,5 миллиарда рублей.