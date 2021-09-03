МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" из-за дефицита автоэлектроники сократил продажи автомобилей Lada в России в августе на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 19,4 тысячи штук, говорится в сообщении компании. Мантуров рассказал о планах производства электромобилей во Владивостоке

"В августе 2021 года было продано 19 428 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в России, что на 32,6% меньше, чем в августе прошлого года (с учетом автомобилей Niva, выпущенных ОАО "Lada Запад Тольятти")", — сообщает компания.

При этом в "АвтоВАЗе" добавили, что снижение продаж стало прямым следствием мирового дефицита производства полупроводников.