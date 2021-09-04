Со следующего года в России появятся новые штрафы для автовладельцев
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. В следующем 2022 году в России для автомобилистов появятся новые штрафы, предупреждает издание Avtonews со ссылкой на Министерство юстиции.
Соответствующие поправки Минюст вместе с другими ведомствами планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).
Предполагается, что в следующем году будет расширен перечень неисправностей, при которых будет нельзя использовать машину.
К уже существующим штрафам добавятся новые:
- за использование стертых покрышек,
- разной резины впереди и сзади,
- установленных не по сезону шин,
- поврежденный бампер,
- незаконные лебедки,
- отсутствие подголовников, козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем.
Помимо этого, штрафы будут получать те владельцы, у кого в автомобиле горит индикатор неисправности двигателя Check Engine либо установлены на лобовом стекле помехи для обзорности, например, навигатор, видеорегистратор, пленки и наклейки.
За эти нарушения будут выписывать штраф в 500 рублей.
Отдельно прописаны штрафы за отсутствующие в машине либо неработающие фароочистители, автокорректоры и еще целый ряд проблем с внешними световыми приборами, в том числе защитные наклейки на фарах.
Также издание напоминает об изменениях в техосмотре и нарушения правил ПДД. С 1 марта 2022 года власти намерены ввести штраф в две тысячи рублей за отсутствие диагностической карты о прохождении техосмотра. В настоящее время этот штраф составляет 500-800 рублей.
Фиксировать такие нарушения будут при помощи камер. Также будут штрафовать за езду без ОСАГО. Напомним, что сейчас фиксировать это нарушение может только инспектор. Сумма штрафа останется прежней — 800 рублей. Приходить он будет не чаще одного раза в день.
2000 рублей составит штраф за отсутствие диагностической карты о прохождении техосмотра.
Штраф за мойку в неположенном месте составит две тысячи рублей.
Также будут наказывать за парковку на газоне — до четырех тысяч рублей, на детских и спортивных площадках — до пяти тысяч. Причем такие нарушения смогут фиксировать неравнодушные прохожие и направлять снимки госорганам.
https://1prime.ru/auto/20210904/834603240.html