МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. В следующем 2022 году в России для автомобилистов появятся новые штрафы, предупреждает издание Avtonews со ссылкой на Министерство юстиции.

Соответствующие поправки Минюст вместе с другими ведомствами планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Предполагается, что в следующем году будет расширен перечень неисправностей, при которых будет нельзя использовать машину.

К уже существующим штрафам добавятся новые:

за использование стертых покрышек,



разной резины впереди и сзади,

установленных не по сезону шин,



поврежденный бампер,



незаконные лебедки,



отсутствие подголовников, козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем.

Помимо этого, штрафы будут получать те владельцы, у кого в автомобиле горит индикатор неисправности двигателя Check Engine либо установлены на лобовом стекле помехи для обзорности, например, навигатор, видеорегистратор, пленки и наклейки.

За эти нарушения будут выписывать штраф в 500 рублей.

Отдельно прописаны штрафы за отсутствующие в машине либо неработающие фароочистители, автокорректоры и еще целый ряд проблем с внешними световыми приборами, в том числе защитные наклейки на фарах.

Также издание напоминает об изменениях в техосмотре и нарушения правил ПДД. С 1 марта 2022 года власти намерены ввести штраф в две тысячи рублей за отсутствие диагностической карты о прохождении техосмотра. В настоящее время этот штраф составляет 500-800 рублей.

Фиксировать такие нарушения будут при помощи камер. Также будут штрафовать за езду без ОСАГО. Напомним, что сейчас фиксировать это нарушение может только инспектор. Сумма штрафа останется прежней — 800 рублей. Приходить он будет не чаще одного раза в день.

2000 рублей составит штраф за отсутствие диагностической карты о прохождении техосмотра.

Штраф за мойку в неположенном месте составит две тысячи рублей.

Также будут наказывать за парковку на газоне — до четырех тысяч рублей, на детских и спортивных площадках — до пяти тысяч. Причем такие нарушения смогут фиксировать неравнодушные прохожие и направлять снимки госорганам.