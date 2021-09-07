ТОКИО, 7 сен — ПРАЙМ. Один из ведущих в Японии автопроизводителей — компания Toyota Motor — планирует до 2030 года потратить 1,5 триллиона иен (около 13,7 миллиарда долларов) на разработку батарей и оснащение ими электромобилей и гибридных автомобилей. Toyota приостановит производство на 27 линиях

Согласно материалам компании, первые разработки в данном направлении уже были опробованы при разработки концепта Toyota bZ4X. Батарея, которой будет оснащаться данная модель, будет на 30% дешевле в производстве и на 30% более эффективной, чем ее предшественники.

В частности, это будет достигаться за счет отказа от дорогостоящих материалов, таких как никель и кобальт. Кроме этого, был изменен сам подход к производству батарей — теперь структура аккумуляторных ячеек будет интегрироваться под определенную модель.

В долгосрочной перспективе с разработкой новых технологий компания ожидает снижения стоимости одной батареи на 50% от нынешней. Мантуров рассказал о планах производства электромобилей во Владивостоке

Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.

Ранее компания заявила, что сократит выбросы углекислого газа до нуля к 2035 году вместо 2050-го на всех своих заводах в мире. Кроме этого, автоконцерн намерен активнее внедрять применение водорода, возобновляемых видов энергии, а также пересмотрит процесс покраски, который обычно связан с большими выбросами СО2.

Toyota Motor также заявляла, что хочет к 2025 году расширить общее число моделей электрифицированных автомобилей примерно до 70 позиций, включая новую линейку из 15 электромобилей.