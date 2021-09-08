МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Стоимость автомобилей в России в 2022 году продолжит увеличиваться на фоне сохраняющегося дефицита микрочипов и, как следствие, превышения спроса над предложением, будет способствовать этому и подорожание комплектующих, поделился прогнозом с РИА Новости эксперт маркетплейса "Банкавто" (платформа "РГС Банка") Сергей Власов. Россиян предупредили, какие деньги нельзя инвестировать

Накануне он рассказал, что дефицит электроники сохранится в 2022 году, что заставит производителей адаптировать комплектации или нажимать на кнопку остановки конвейера. При этом единственным решением проблемы дефицита микрочипов эксперт видит децентрализацию их производства.

"Цены в 2022 году продолжат расти: последствия пандемии сменит дефицит предложения, который станет главным драйвером подорожания", — сказал Власов по поводу будущего авторынка.

Он напомнил, что в настоящее время заказанные автомобили приходится ждать около 7 месяцев, при этом очереди растянулись на все марки, от бюджетных до премиальных, ведь детали электроники везде одни. При этом если в прошлом году цены на автомобили начали увеличивать, когда салоны быстро опустели из-за отложенного спроса после пандемии, то теперь очереди за автомобилями растягиваются из-за отсутствия деталей, продолжил эксперт.

"Это весомый повод прибавить к ценнику еще, видя многократное превышение спроса над предложением. Благодатные условия для роста стоимости дополнены нестабильным курсом нацвалюты, подорожавшими комплектующими, а также рисками самих дилеров, которые опасаются снижения продаж и хотят компенсировать недостачу прибыли", — отметил он.