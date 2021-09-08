МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Цены на новые легковые автомобили отечественного производства за неделю подскочили на 2,8%, с начала года по 6 сентября авто подорожали на 12,5%, следует из данных Росстата.

По данным статистического ведомства, цены на новые иномарки за неделю выросли на 0,5%, за год рост составил 10,1%.

Ранее эксперт маркетплейса "Банкавто" (платформа "РГС Банка") Сергей Власов сообщил РИА Новости, что согласно прогнозу, стоимость автомобилей в России в 2022 году продолжит увеличиваться на фоне сохраняющегося дефицита микрочипов и, как следствие, превышения спроса над предложением, будет способствовать этому и подорожание комплектующих. Накануне он рассказал, что дефицит электроники сохранится в 2022 году, что заставит производителей адаптировать комплектации или нажимать на кнопку остановки конвейера. При этом единственным решением проблемы дефицита микрочипов эксперт видит децентрализацию их производства.

Согласно исследованию консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), мировое падение производства автомобилей в 2021 году может составить 7-9 миллионов штук из-за кризиса поставок электронных компонентов. По подсчетам компании, стабилизация ожидается не ранее второго полугодия 2022 года в результате наступления эффекта из-за принимаемых мер, в том числе бронирования мощностей по монтажу плат и у других поставщиков комплектующих.

По данным АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в августе упали в годовом выражении на 17%, до 114,1 тысячи машин. При этом за январь-август продажи на российском авторынке выросли на 21,3%, до 1,067 миллиона машин.

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель отмечал, что хотя спрос остается стабильным, падение производства в результате нехватки электронных компонентов на мировом рынке продолжает увеличивать разрыв между спросом и предложением, оказывая негативное влияние на объемы продаж.