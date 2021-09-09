МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Свидетельство о регистрации автомобиля теперь можно хранить в приложении "Госуслуги.Авто" и предъявлять инспектору ГИБДД в виде QR-кода на смартфоне, сообщается в телеграм-канале правительства РФ. Названы массовые модели авто, которые попадут под "налог на роскошь"

"Страшный сон любого автомобилиста скоро уйдет в прошлое. Теперь свидетельство о регистрации транспортного средства можно будет хранить в приложении "Госуслуги.Авто" и предъявлять инспектору ГИБДД в виде QR-кода на смартфоне. Приложение — совместный проект Минцифры и МВД — уже доступно в сторах", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что до конца года в "Госуслугах.Авто" можно будет обжаловать штрафы за нарушение ПДД. Кроме того, в перспективе там можно будет хранить цифровой полис ОСАГО.Минцифры в свою очередь указывает, что до конца года приложение для автомобилистов будет работать в пилотном режиме, и в этот период сотрудники ГИБДД могут попросить предъявить бумажный вариант СТС.

Согласно сообщению министерства, в будущем в приложение будут добавлены и другие сервисы для водителей. В частности, участники ДТП при помощи приложения смогут оформить европротокол.