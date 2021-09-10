МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Мировые продажи крупнейшего европейского автомобильного концерна Volkswagen Group за период с января по август 2021 года увеличились на 13,3% по сравнению с показателем годичной давности, до 6,315 миллиона автомобилей, говорится в сообщении компании. Отечественные автомобили за неделю подорожали на 2,8%

Самый существенный рост продаж компании отмечен в минувшем периоде на Ближнем Востоке и Африке — там он составил 40,9%, до 246,3 тысячи машин. Также значительный рост был в Северной и Южной Америке — на 31,9% и 24,3% соответственно. Наименьший рост продаж пришелся на Китай (включая специальный административный район Гонконг) — там он составил 2,3%.

Основная доля продаж компании приходится на легковые автомобили бренда Volkswagen — за отчетный период их продажи выросли на 9,2%, до 3,4 миллиона автомобилей. Продажи машин Audi увеличились в отчетном периоде на 22,7%, до 1,245 миллиона машин, Skoda — на 4,4%, до 644,2 тысячи машин. Также в январе-августе отмечен серьезный рост продаж автомобилей брендов Scania и SEAT — на 50,1% и 30,1% соответственно.

За август однако продажи группы упали на 22,3%, до 616,5 тысячи автомобилей.

Volkswagen — крупнейший в Европе автопроизводитель, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.