МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Законопроект, который предусматривает отмену обязательного прохождения техосмотра (ТО) личного транспорта, будет внесен в Госдуму во вторник, 14 сентября, пишет РБК со ссылкой на "Единую Россию".

Ранее секретарь генерального совета партии Андрей Турчак заявлял, что нововведение в ТО подразумевает сохранение обязательного осмотра машин только при смене владельца и только в случае, если автомобиль либо мотоцикл старше четырех лет.

Во всех остальных случаях предлагается сделать процедуру ТО добровольной для владельцев.

Поясняется, что эта инициатива распространяется только на физических лиц, на коммерческий транспорт она распространяться не будет.

В пояснительной записке к документу, подлинность которой подтвердил руководитель центрального исполкома "ЕР" Дмитрий Миненко, сообщается: вероятность того, что прошедшие обязательный техосмотр, но имеющие неисправности легковые автомобили и мотоциклы попадут в аварии, составляют около одного процента.

Авторы предложения ссылаются на венскую Конвенцию о дорожном движении. Согласно ей, обязательный ТО предусмотрен только для автобусов и грузовиков разрешенной максимальной массой свыше трех с половиной тонн, а также прицепов к ним.

В документе также указана возможность владельцев автомобилей "обращаться за проведением технического осмотра по своему желанию".