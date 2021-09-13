МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Правительство России по итогам рабочей поездки премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Дальний Восток продлило возможность ввоза из-за рубежа праворульных автомобилей без установки системы навигации "Эра-Глонасс" до 3 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба кабмина. Законопроект об отмене обязательного ТО внесут в Госдуму во вторник

"Жители Дальнего Востока ещё один год – до 3 декабря 2022 года – смогут оформлять ввезённые из-за рубежа машины без установки системы "Эра-Глонасс". Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такой временный порядок распространяется на подержанные праворульные автомобили, приобретенные для личных нужд, а послаблением смогут воспользоваться не только жители Дальневосточного федерального округа (ДФО), но и те, кто планируют туда переехать на постоянное жительство.