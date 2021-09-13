МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Кабмину предложили включить уроки вождения и билеты по правилам дорожного движения (ПДД) для школьников и привязать это к ЕГЭ. Россияне назвали лучшие страны для жизни

О том, как может измениться школьная программа по изучению ПДД и при чем здесь ЕГЭ, пишет издание autonews.ru.

Правительству предложили углубить изучение ПДД в школах. А частности, вместо факультативных занятий и нескольких часов по правилам в рамках уроков ОБЖ, школьникам могут добавить новый предмет. Правила поведения на дороге хотят выделить в отдельную дисциплину с проверкой знаний в форме ЕГЭ. С инициативой обратился Национальный автомобильный союз (НАС).

В свою очередь министерство образования отметило, что существующую систему обучения ПДД в школах считает достаточной. ГИБДД — поддержала более углубленное изучение правил поведения на дорогах, но во внеклассное время, предложив также вернуть в школы уроки вождения.

Как рассказали изданию в Национальном автомобильном союзе, сейчас школьники получают недостаточно знаний о правилах дорожного движения. Именно из-за этого они периодически попадают в аварийные ситуации, особенно это касается использования электротранспорта на дороге.

"Одновременно наблюдается низкий уровень подготовки молодых водителей в автошколах. Мы предлагаем сдавать экзамен по теории вождения через государственную систему ЕГЭ с включением дисциплины в школьный аттестат", — считает председатель НАС Антон Шапарин.

При этом глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею получения водительского удостоверения вместе со школьным аттестатом. По мнению Черникова, в школы нужно вернуть уроки вождения, а изучение ПДД должно быть непрерывным — начинаясь с семьи и детского сада, оно должно продолжаться в школах.