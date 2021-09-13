МОСКВА, 13 сен – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Уже во вторник в Госдуму могут внести законопроект об отмене обязательного прохождения техосмотра личного транспорта. Инициатива своевременная: стимулировать автолюбителей государственными процедурами к содержанию машин не имеет смысла. К тому же переход к добровольному техосмотру не снимает с владельцев машин ответственности за техническое состояние авто, в том числе, финансовой, напоминают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Водителям больше не потребуется техосмотр для покупки ОСАГО

О полном отказе от обязательного техосмотра (ТО) личного транспорта речи не идет – ряд автомобилей по-прежнему будут его проходить. Как пояснил ранее секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, что нововведение подразумевает сохранение обязательного осмотра машин при смене владельца и только если автомобиль либо мотоцикл старше четырех лет. Во всех остальных случаях предлагается сделать процедуру ТО добровольной. Предлагаемые изменения не затронут такси и общественный транспорт.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, правительство поддержит эту инициативу. "Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью, и будет правильно дать им возможность лично контролировать состояние своей машины", — сказал Мишустин.

Подобная инициатива выдвигается не в первый раз и вполне вписывается в общую тенденцию отмены диагностических карт, отмечает генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

"По сути, это только закрепит фактическое положение дел – не секрет, что большая часть автовладельцев проходит техосмотр чисто формально. Поэтому уменьшение бюрократической и финансовой нагрузки на автовладельцев можно только приветствовать", — говорит он.

Главное — чтобы это был действительно реальный закон, а не просто законопроект, который внесен перед выборами для того, чтобы увеличить популярность авторов.

ЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

На данный момент прохождение ТО раз в два года является обязательным для всех автомобилей старше четырёх лет, напоминает заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

В новом варианте техосмотр станет необходимым при регистрации легкового автомобиля в случае его перепродажи, а также в том случае, если владелец захочет изменить его конструкцию или заменить основной компонент при условии, что машине больше четырех лет.

С правовой точки зрения, решение представляется адвокату абсолютно логичным. Дело в том, что юридическая ответственность за техническое состояние личного легкового транспорта лежит в любом случае на водителе.

"Стимулировать владельца транспортного средства "государственными" процедурами к содержанию персонального автомобиля в исправности в наше время нецелесообразно. Подавляющее большинство и так осознанно и вовремя посещают технические центры, где проверяют и в случае необходимости ремонтируют свои машины", — уверен он.

По словам Миронова, неисправность авто как причина дорожно-транспортного происшествия стала редкостью. Как следствие, государство избавляется от лишних забот на пользу и себе, и своим гражданам. При этом контроль за автобусами, грузовиками и коммерческим транспортом в виде обязательного техосмотра справедливо остаётся неизменным. Выгодное вложение. Когда авто дорожает после покупки

До настоящего времени обязательный техосмотр выглядел не как благо, а как развитая коррупционная структура, которая по большому счету не влияла на безопасность дорожного движения, считает и автомобильный эксперт Егор Васильев. "Так что переход на добровольную систему технического осмотра — это скорее позитивная история, которая положительно скажется и на ответственном отношении автовладельцев к своим автомобилям", — рассуждает он.

НАЙТИ УПРАВУ НА БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ

Законопроект, который будет подан на рассмотрение Госдумы, не отменяет необходимость прохождения техосмотра, а делает его необязательным для оформления полиса обязательного страхования автомобиля (ОСАГО), уточняет технический директор сети Fresh Auto Максим Рязанов.

Однако заставлять водителей следить за своими авто все-таки необходимо: несмотря на то, что инициаторы проекта считают, что количество ДТП по причине неисправности транспортных средств составляет только 1%, их будет гораздо больше, уверен он. Совокупные выплаты по ОСАГО за январь-июль выросли на 5%

"Ранее привязка к получению ОСАГО обязывала к регулярной проверке технического состояния авто, сейчас же водители могут относиться к этому вопросу безответственно. Возможно, следить за исправностью автомобиля принудит решение страховых компаний требовать регресса с виновника ДТП, которое произошло из-за неполадок в его транспортном средстве", — полагает Рязанов. Поэтому многие, возможно, решат, что лучше пройти техосмотр добровольно во избежание подобных ситуаций.

Эксперт не исключает также, что отмена техосмотра приведет к банкротству многих СТО, вложившихся в бизнес после ужесточения требований к процессу проведения ТО. А у коммерческого транспорта, автобусов, грузовиков, такси сократятся шансы пройти техосмотр вовремя.