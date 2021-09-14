МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Переход на электрокары и автомобили на газе в РФ в перспективе может привести к внедрению платного проезда на всех дорогах, такое мнение высказал помощник президента РФ Игорь Левитин на форуме "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве". Электромобиль сегодня – самый грязный вид транспорта

Левитин пояснил, что российские автодороги содержатся и строятся на деньги дорожных фондов, которые, в том числе, пополняются за счет акцизов на топливо.

"Сегодня у газа и у электричества нет акциза: или мы должны будем его ввести,… или сейчас весь мир задумается о радикальной реформе платежей и сборов за пользование автомобильными дорогами. То есть речь идёт о формате покилометровых платежей: когда акциза не будет, но каждый километр будет просчитан. Человек, который имеет автомобиль, уже будет понимать, выезжать ему на автомобиле или ехать на общественном транспорте", — сказал он.

"Если мы перейдем на альтернативные виды топлива, что будет с дорожным фондом и как нам дальше быть: переводить эту нагрузку на население или все-таки оставить дорожный фонд, но тогда нам придется повышать акциз на топливо", — добавил чиновник.

Левитин также подчеркнул, что альтернативные виды топлива не будут стоить дешевле чем традиционные.