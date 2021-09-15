МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Срок ожидания новых автомобилей классов В и С у дилеров в РФ вырос на месяц-полтора с начала 2021 года, что заставляет покупателей идти на рынок машин с пробегом, а не брать те модели, которые есть, пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на опрошенных автодилеров. Эксперт предсказал рост цен на автомобили в России в 2022 году

По словам операционного директора "Авилона" Алексея Гуляева, срок ожидания машин массового сегмента (классов B и С) с начала этого года вырос на месяц-полтора.

"На многие импортные модели, особенно в хороших комплектациях, очередь перешла уже на 2022 год. Автомобили локальной сборки найти проще, но чем дороже комплектация, тем больше вероятность дефицита", — приводит издание слова гендиректора "Автоспеццентра" Андрея Терлюкевича.

Модели, которые произведены, уже есть в цепочке поставок, однако они не отгружаются из-за некомплектности, добавил Терлюкевич. Как поясняют "Ведомости", речь идет о нехватке микрочипов. Из-за образовавшегося дефицита автоконцерны вынуждены либо сократить производство, либо остановить конвейеры, что и отражается на поставках дилерам, пишет газета. Свидетельство о регистрации автомобиля станет доступно в форме QR-кода

Покупатель старается не ждать, он либо берет то, что есть в наличии, либо смотрит автомобили с пробегом, уточняет основатель и гендиректор "Транстехсервиса" Вячеслав Зубарев. Представитель "Авито авто" рассказал изданию, что дефицит новых автомобилей заставляет клиентов обращать внимание на рынок подержанных машин, из-за чего их средняя стоимость за год выросла на 19% и составила в первой половине года 330 тысяч рублей.

"В 2021 году средняя скорость продажи трехлеток на вторичном рынке увеличилась практически в 2 раза, а общее количество сделок с этими машинами за январь–август 2021 года выросло на 23% относительно аналогичного периода прошлого года", — добавил представитель "Дом.ру".

До конца этого года ситуация со сроками поставок и дефицитом машин не изменится, а многое будет зависеть оттого, как будут решаться проблемы с нехваткой полупроводников, рассказал газете Гуляев из "Авилона".