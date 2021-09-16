МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. "Камаз" с 1 октября проиндексирует тарифы и оклады работников на 4,3%, сообщила пресс-служба предприятия. Гендиректор "Аэрофлота" обсудил с пилотами уровень зарплат

"Мы проводим индексацию заработной платы в компании, а также уже увеличили компенсацию на питание и ввели компенсацию затрат на проезд к месту работы рабочему персоналу", — сказал гендиректор "Камаза" Сергей Когогин, слова которого приводит пресс-служба..

Когогин также отметил, что доволен производственными и финансовыми результатами компании в текущем году. Ранее он отмечал, что финрезультаты "Камаза" в 2021 году ожидаются значительно выше прошлогодних. При этом компания видит обеспеченность заказами до конца первого полугодия следующего года.

Чистая прибыль "Камаза" по МСФО в прошлом году составила 3,1 миллиарда рублей. А за первое полугодие текущего года — почти 4 миллиарда рублей.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%). В 2020 году продажи компании на российском рынке выросли на 7,1% — до 32,7 тысячи грузовиков.