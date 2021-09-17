ТЮМЕНЬ, 17 сен — ПРАЙМ. Российские предприятия наращивают объемы производства полупроводников для автопрома, потенциально могут закрыть потребность рынка, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов. В российских салонах наблюдается дефицит новых автомобилей

"Сможет ли российская промышленность заместить? Потенциально сможет… Мы, во-первых, восстанавливаем фабрику в Зеленограде "Ангстрем". Также мы имеем нужные активы, где не требуются очень высокие технологии в области силовой электроники. Конечно, эти замещения по факту происходят. Так что потенциал есть, и наши предприятия наращивают объемы в этой области", — сказал он, отвечая на вопрос о дефиците в России электроники для автокомпонентов.

При этом Борисов уточнил, что пока предприятия РФ не могут удовлетворить спрос по всей линейке полупроводников, поскольку не обладают "производственными активами нужных технологических возможностей для производства". Тем не менее у отрасли есть потенциал.

"Дефицит необходимых компонентов испытывает не только Россия, но и практически весь мировой автопром … Сегодня мы выбираемся из этого кризиса. Нарастить единовременно, выйти на тот необходимый уровень производства, практически невозможно, это процесс постепенный, но производственные возможности всей мировой индустрии микроэлектроники сейчас активно над этим работают"- добавил он.

Проблема поставок электронных автокомпонентов началась еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса. По этой причине крупнейший российский производитель "АвтоВАЗ" несколько раз останавливал производство автомобилей на заводе в Тольятти. Также в простой из-за нехватки компонентов уходил калужский Volkswagen. В целом о проблемах с поставками электронных комплектующих сообщали почти все российские автоконцерны.

Борисов также отметил, что дефицит полупроводников не приведет к "серьезным потерям" для российского автопрома, он носит временный характер. Toyota потратит $13,7 миллиарда на разработку батарей для электромобилей

"Это временное явление. Я не считаю, что для нас это очень серьезные потери. Остановки "АвтоВАЗа" на сутки-двое не являются критическими. Во-первых, существуют определенного рода запасы. Наш основной игрок в области производства автокомпонентов "Итэлма", который производит конечное оборудование для "Камаза" и "АвтоВАЗа", достаточно ритмично работает. Он тоже испытывает дефицит исходных компонентов", — прокомментировал Борисов.

Вице-премьер также подчеркнул, что дефицит полупроводников испытывает не только Россия, но и практически весь мировой автопром. Сегодня он выбирается из этого кризиса, отметил Борисов.

Дефицит электронных автокомпонентов начался еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса. По этой причине крупнейший российский производитель "АвтоВАЗ" несколько раз останавливал производство автомобилей на заводе в Тольятти. Также в простой из-за нехватки компонентов уходил калужский Volkswagen. В целом о проблемах с поставками электронных комплектующих сообщали почти все российские автоконцерны.