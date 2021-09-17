МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Глава Tesla Илон Маск считает китайских автопроизводителей самыми конкурентоспособными в мире, пишет агентство Блумберг со ссылкой на заявление предпринимателя на онлайн-форуме "Всемирный конгресс автомобилей на новой энергии". В правительстве прокомментировали нехватку чипов для автопрома

"Я очень уважаю многих китайских автопроизводителей за внедрение технологий электромобилей", — приводит агентство слова из выступления Маска, которое длилось всего три минуты. Он отметил, что сильная сторона автопроизводителей КНР заключается в области программного обеспечения.

"Общественное мнение и поддержка электромобилей достигли переломного момента, потому что пришло понимание, что это будущее", — сказал он. Маск добавил, что видит "большой потенциал" Китая в качестве рынка электромобилей.

Агентство напоминает, что Китай является крупнейшим в мире рынком электромобилей и имеет решающее значение для американской Tesla.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.